Escola Francisco Franco coloca 94% dos alunos no ensino superior

A Escola Secundária de Francisco Franco, no Funchal, informa que colocou 94 por cento dos alunos que apresentaram candidatura ao ensino superior na primeira fase do concurso nacional de acesso 2018, de acordo com dados do ENES acabados de divulgar.

Sublinhe-se que desta percentagem de colocações, 72 por cento dos alunos ficaram colocados na primeira opção, significativamente acima da média nacional que se cifrou nos 55 por cento.

Os cursos de ensino superior com mais colocações foram Gestão e Medicina. Logo depois surgem Direito, Design, Engenharia Informática, Psicologia, Línguas e Relações Empresariais, Educação Física e Desporto, Enfermagem e Comunicação, Cultura e Organizações.

Relativamente à colocação em estabelecimentos de ensino superior, as instituições mais procuradas foram as quatro Faculdades da Universidade da Madeira, seguindo-se a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a Universidade do Minho, a Faculdade de Belas-Artes e o Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.

Registe-se ainda que o aluno que ingressou no curso com a mais alta média do ensino superior, Engenharia Civil (ensino em inglês) com média de 18,94 valores, Juan Emanuel Aguiar Baptista, foi aluno da Escola Francisco Franco no 11.º e 12.º anos (ano lectivo 2015/2016 e 2016/2017), quando regressou da Venezuela.