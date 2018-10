Escola Francisco Franco assinala amanhã 129 anos

O Conselho Executivo da Escola Secundária de Francisco Franco promove amanhã, dia 9 de Outubro, a sessão solene evocativa dos 129 anos da escola, a partir das 10 horas, presidida pelo director regional de educação, Marco Gomes.

Durante a cerimónia do ‘Dia da Escola’, serão atribuídos vários prémios de mérito - excelência, honra, assiduidade e atitudes e valores - a sensivelmente 150 alunos, um dos quais com média de 20 valores nos exames nacionais, e outro com classificação interna final de 20 valores.

A Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) vai premiar o melhor aluno do curso de ciências socioeconómicas que concluiu a disciplina de Economia A com média de 20 valores, tendo também obtido 200 pontos no exame nacional.

No decurso da cerimónia haverá momentos musicais, com destaque para a participação de Joana Gouveia, a voz da FF 2018 e os Featuring ‘Quase-Afinados’.

Destaque ainda para a presença de uma delegação polaca, britânica e croata que participa no II Meeting TPM Madeira Erasmus +, no âmbito do projecto Let,s Hit The Road, do qual a Escola Francisco Franco faz parte.