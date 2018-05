Ernesto Ferraz questionou Ministro das Infra-estruturas sobre temas relacionados com o princípio da continuidade territorial

No âmbito de uma Audição Regimental ao Ministro do Planeamento e Infra-estruturas Pedro Marques, na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República, o deputado do BE Ernesto Ferraz questionou o mesmo sobre questões pendentes e constantemente adiadas na relação do Governo Central e o Governo da RAM, para a prossecução do principio da continuidade Territorial e Social da população Madeirense e/ou Residente.

Sobre a questão da revisão da regulamentação do subsídio social de mobilidade entre a RAM e o Continente e a RAA, o Ministro afirmou que os dois grupos de trabalho – nacional e regional continuam a reunir, não apontando uma data para a sua conclusão mas sendo peremptório a afirmar que o novo modelo será melhor que o catualmente vigente. Recorde-se que Pedro Calado afirmou recentemente que o grupo de trabalho conjunto chegaria a conclusões sobre um novo modelo de subsídio de mobilidade até Abril.

Acerca dos constantes cancelamentos de voos das Companhias que operam na rota para a Madeira, sobretudo da TAP – que aponta sucessivamente problemas operacionais, o Ministro justificou “que a paz social da empresa passou recentemente por momentos de instabilidade” referindo-se à negociação entre os sindicatos dos pilotos e a empresa, mas que a “paz social” está de volta em, também em função da grande expansão de rotas.

Sobre a inoperacionalidade das pistas do aeroporto internacional da Madeira para aterragens e descolagens, também elas cada vez mais frequente e em função do limite de vento máximo “mandatório” estipulado em finais dos anos 70 do século passado, o Ministro afirmou que essa é uma decisão eminentemente técnica e que está a decorrer sobre a alçada da ANAC não sabendo precisar para quando uma decisão sobre esta matéria.

“Conclui-se desta Audição que das muitas questões sobre a Mobilidade aérea que as e os Madeirenses têm pleno direito saem poucas, meias ou indefinidas respostas”, refere o deputado.