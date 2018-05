Entrega de prémios do concurso ‘Grande Ideia’ acontece já nesta quarta-feira, consulte tudo na sua agenda

Entrega da prémios do concurso ‘Grande Ideia’

A festa do Ponto e Vírgula, na qual decorrerá a entrega de prémios do concurso ‘Grande Ideia’ acontece já nesta quarta-feira. O evento terá inicio às 15h30, na Quinta Vigia.

Alunos sobem ao palco na Ponta do Sol

Os alunos da disciplina de Teatro do 7.º ano da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol apresentam um exercício-espectáculo pelas 20h00, no auditório do Centro Cultural John dos Passos. Este evento de Educação Artística, com direcção artística e pedagógica da responsabilidade do professor Zé Abreu, está aberto a toda a comunidade e conta com entrada gratuita. Trata-se de um momento artístico onde os encarregados de educação, familiares, amigos e toda a comunidade, poderão assistir ‘in loco’ ao desempenho performativo dos alunos de Teatro no auditório do Centro Cultural John dos Passos.

X Encontro de EMRC no Parque Temático da Madeira Santana

‘EMRC: Olhar mais além...’ é o tema do décimo encontro de EMRC, da diocese do Funchal, organizado pelo Departamento do Ensino da Igreja nas Escolas (DEIE), do Secretariado Diocesano da Educação Cristã (SDEC), que decorrerá no dia 30 de maio, no Parque Temático da Madeira. O encontro será um momento de partilha, de alegria, de comunhão, de solidariedade, de conhecimento, de amizade. Na parte da manhã, cada escola será convidada a apresentar-se com um símbolo alusivo à disciplina de EMRC. O objectivo desta iniciativa é reaprender a olhar o outro que precisa de presença, compreensão, amizade, ajuda e partilhar aquilo que são e fazem na escola e na comunidade educativa. Pela manhã, os alunos de EMRC serão acolhidos pelo Bispo do Funchal, D. António Carrilho.

Arranque do Jardim dos Sabores

O evento terá lugar na Rosa dos Ventos, junto ao Jardim do Lido e do Miradouro do Gorgulho, entre os dias 30 de Maio e 3 de Junho, das 18 às 24 horas.

Festa GEA no Jardim de Santa Luzia

A Festa GEA é dedicada a todos os alunos e professores que concorreram ao Concurso Escolar GEA – Terra Mãe, particularmente neste ano lectivo 2017/2018. O evento acontecerá a partir das 10h00, com a presença de 400 alunos, no Jardim de Santa Luzia – Funchal. Dos cerca de 1100 alunos que concorreram, concluíram os projectos cerca de 900, dos diferentes níveis de ensino: Infantário/ Pré-Escolar; 1.º Ciclo; 2.º Ciclo, 3.º Ciclo, Secundário e Ensino Profissional da RAM. Todos os trabalhos candidatos (vencedores e não vencedores) estão expostos no Madeira Shopping. A 3.ª edição do ‘GEA – Terra Mãe’ teve como mote ‘A Diversidade da Paisagem: A Geodiversidade na Paisagem da Região Autónoma da Madeira’. Tem os objectivos de sensibilizar para a importância dos conhecimentos no domínio das geociências,promover comportamentos e atitudes sustentáveis em relação aos recursos geológicos, conhecer a geodiversidade local em articulação com os conteúdos programáticos e de desenvolver ideias e projectos práticos que promovam a valorização do património geológico local (onde vivem ou estudam).

Programa:

10h05 – Música (Festival da Canção Infantil – DSEAM);

10h15 – Breves palavras da secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais;

10h20 – Entrega de Prémios pela secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais e pelo secretário regional de Educação;

10h45 - Peça de teatro – EB1/PE São Jorge.

Cerimónia do Hastear da Bandeira Verde Eco-Escolas na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes

Os secretários regionais de Educação e do Ambiente e Recursos Naturais, Jorge Carvalho e Susana Prada, estarão presentes, pelas 12 horas, na Cerimónia do Hastear da Bandeira Verde Eco-Escolas, na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes. Este galardão foi atribuído àquele estabelecimento de ensino do Instituto para a Qualificação, IP-RAM pelo terceiro ano consecutivo, bem como o Diploma de Qualidade Eco-Escolas, distinção atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa, em reconhecimento pelos projectos desenvolvidos pela escola em prol do Ambiente. A cerimónia contará ainda com a presença dos representantes da autarquia do Funchal e da junta de freguesia de São Martinho, da coordenadora regional do Eco-Escolas, do coordenador do projecto na EPFF, dos formandos, dos formadores e dos colaboradores deste estabelecimento de ensino.

Apresentação da 6.ª edição do Torneio Festa Mais Futebol

A apresentação do evento acontece pelas 15h00, no auditório dos Salesianos Funchal – Colégio. Estarão presentes as seguintes entidades: Direcção Regional da Juventude e Desporto, Câmara Municipal do Funchal, director dos Salesianos do Funchal e representante da organização do torneio.

Assinatura de um protocolo entre a Câmara da Ribeira Brava e a Startup Madeira

O vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, preside, pelas 16h00, à cerimónia de assinatura de um protocolo de cooperação institucional entre a Câmara Municipal da Ribeira Brava e a Startup Madeira. A cerimónia decorrerá na incubadora da Startup Madeira na Ribeira Brava, situada na Rua Primeiro de Julho n.º1.

Sessão de divulgação de cursos formativos de Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional e Terapeuta da Fala

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais estará presente, pelas 14h30, no auditório do Instituto de Emprego da Madeira, para a sessão de divulgação de cursos formativos da Escola Superior de Saúde do Alcoitão (ESSA), destinados a jovens desempregados nas áreas de Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional e Terapeuta da Fala. Esta sessão decorre do interesse manifestado pela Escola de Alcoitão, no passado mês de Abril, em poder receber jovens madeirenses nos seus cursos, intenção que se concretizou nas reuniões mantidas junto da SRIAS e da SRE.

Inauguração da Unidade Beato João de Jesus Adradas, Praça Angulo e Parques de Estacionamento

A Casa de Saúde S. João de Deus - Funchal, inaugura, às 12 horas, a Unidade Beato João de Jesus Adradas, Praça Angulo e Parques de Estacionamento, estruturas situadas nesta Casa de Saúde. A inauguração será presidida pelo presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque. Contará ainda com a presença e participação de D. António Carrilho, bispo da Diocese do Funchal que dará bênção aos alojamentos e outras acomodações. Participarão no evento o vice-presidente do Governo Regional, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, os secretários regionais da Saúde e da Inclusão e Assuntos Sociais, entre outras entidades.

Apresentação Pública do projecto CASBio

O Banco de Germoplasma ISOPlexis, Unidade de Investigação da Universidade da Madeira, vai proceder à apresentação pública do projecto CASBio, às 9h, no Auditório da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas. Este projecto tem como principal objectivo proceder à caracterização e monitorização da agrodiversidade a fim avaliar a sustentabilidade dos agrossistemas nos novos cenários climáticos, encontrando-se alinhado e enquadrado na estratégia de especialização inteligente RIS3-RAM e do respectivo Plano de Acção para a Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIDTI) que definiu a bio-sustentabilidade como um dos domínios estratégicos de intervenção. O CASBio foi aprovado no âmbito do Programa Operativo Madeira 14-20 da Região Autónoma da Madeira, e pretende promover uma gestão eficiente dos recursos de ID&I existentes na região, a internacionalização da investigação, a implementação de projectos que contribuam para a investigação e aumento do conhecimento em sectores relevantes da estratégia CLIMA, contribuindo para a transferência de conhecimento e tecnologia para o sector económico e para a criação de emprego científico no domínio estratégico da bio-sustentabilidade.

CDS aborda assuntos de interesse para as populações

O Grupo Parlamentar do CDS aborda, nesta quarta-feira, assuntos de relevante interesse para as populações da Madeira e Porto Santo. O presidente do partido e deputado, António Lopes da Fonseca, irá prestar declarações à comunicação social às 12 horas, na sede do Grupo Parlamentar, Rua da Alfândega, 71 - 1.º

Reunião da Comissão de Recursos Naturais e Ambiente

Os deputados da 3.ª Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente terão uma reunião pelas 14h30 minutos, sendo um dos pontos da ordem de trabalhos a primeira apreciação da Proposta de Decreto Legislativo Regional, que ‘Cria a carreira especial de Sapador Florestal da Região Autónoma da Madeira e estabelece o seu regime, bem como altera o Decreto Legislativo Regional n.º 16/2009/M, de 30 de junho, que aprova o regime jurídico do sistema de protecção civil da Região Autónoma da Madeira’.

Nova sessão da sessão da iniciativa ‘Compromisso Madeira’,

O PSD Madeira realiza, a partir das 18h30, no Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos, mais uma sessão da iniciativa ‘Compromisso Madeira’, com a presença do presidente do Partido, Miguel Albuquerque.

PCP apresenta iniciativa parlamentar

O PCP realiza, pelas 11h, na Rua Fernão Ornelas, junto à Feira dos Tecidos, uma conferência de imprensa para apresentar uma iniciativa Parlamentar.

Reunião de câmara da autarquia do Funchal

Pelas 17h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, haverá a recolha de declarações do Executivo após a Reunião de Câmara semanal. A Reunião de Câmara decorre esta semana na quarta-feira, em virtude do feriado de quinta, e da parte da tarde, em virtude de ser a última semana do mês.