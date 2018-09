“É realmente desastroso” o Plano de Pormenor que permitiu a construção do Savoy

Só com planeamento será possível encontrar soluções adequadas à preservação da paisagem natural e/ou humanizada. Esta é a convicção do arquitecto e investigador Rui Campo Matos, um dos cinco oradores na mesa redonda ‘Que turismo queremos’’, realizada este final de tarde no Teatro Municipal Baltazar Dias.

À margem do encontro, o conceituado arquitecto destacou a importância do planeamento, como abordagem mais inteligente para preservar a paisagem, tanto a natural como a humanizada.

“Antes ou depois dos investimentos, devemos sempre planear, planear e planear. É a única maneira que nós temos de controlar as nossas paisagens. Planear bem”. Mas como em tudo, ressalva que também no planeamento como na arquitectura “há bom e há mau. Temos todo o tipo de planeamento. Mas é o único caminho. Não vejo outro”.

Sobre o que acontece na Madeira, Rui Campos Matos conclui que “temos planeado bem e temos planeado mal. Temos tido bons exemplos e temos tido maus”. Exemplo de “planos muito interessantes no passado”, apontou “o Plano de Rafael Botelho no final dos anos 60, que foi importantíssimo para a cidade do Funchal na disciplina das zonas turísticas. Teve os seus defeitos, como todos os planos”. Planos que entretanto evoluíram e que nos casos dos planos de urbanização e municipais tornaram-se também muito complexos e difíceis de gerir.

Na opinião deste arquitecto, o pior exemplo é o “desastroso Plano de Pormenor “que permitiu a construção do Savoy. É um plano que eu diria quase criminoso”, concluiu.