É preciso acreditar e apostar

Numa apresentação de improviso, o ‘chef’ Luís Paula, do grupo de restauração Rui Paula, salientou que sempre se preocupou mais com a cozinha do que com as questões financeiras, embora da sua experiência de dedicação a amor e paixão, conseguiu chegar a abrir o primeiro restaurante com cinco pessoas aos 26 anos e hoje dá trabalho a 90.

Abriu sempre restaurantes com qualidade e em zonas onde ninguém queria abrir restaurantes, tornando-se quase os pioneiros e atraindo turistas. Zonas improváveis, com qualidade, arriscando e apostando no sucesso. Hoje com estrela Michelin, Luís Paula acredita que não basta abrir restaurantes, tem de haver serviços conexos como boas galerias de arte e cultura, para contribuir para o turismo.

Boa comida, comida a séria, diversificada, adaptada a vários estilos, bom serviço, espaço bonito, não duvida que dará certo. Vai agora apostar na área do alojamento com casas sustentáveis no Douro, embora seja mais homem da cozinha.

Defende a diversificação dos negócios, expandir o país além do Porto e Lisboa.