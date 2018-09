Duarte Pacheco assume destinos da Cáritas Diocesana do Funchal

Duarte de Jesus Pacheco é o novo presidente da direcção da Cáritas Diocesana do Funchal. O Bispo do Funchal, D. António Carrilho, decretou hoje, a nomeação dos novos órgãos sociais desta “instituição Particular de Solidariedade Social que tem como missão ser um instrumento da Igreja nos âmbitos social, saúde, educação e pastoral”.

“A Diocese do Funchal agradece ao Dr. José Manuel Barbeito toda a dedicação, empenho e serviço gratuitamente prestado como presidente da Cáritas Diocesana, ao longo de 15 anos, e agradece, do mesmo modo, aos restantes membros agora dispensados, quanto trabalho e amor colocado na atenção e apoio aos mais carenciados. Serviram a nossa sociedade e a Igreja em tempos mais fáceis e em tempos muito difíceis, procurando articular e promover um trabalho em rede com as diversas paróquias e outras instituições, publicas e privadas, para maior eficácia na ajuda a prestar, ainda que nem sempre conseguida”, refere em comunicado.

DIRECÇÃO

Duarte de Jesus Pacheco - Presidente

Maria Nazaré de Freitas - Vice-Presidente

Maria do Céu Silveira Alves Gonçalves - Secretária

António Soares Bernardo - Tesoureiro

Sara Isabel Correia de Freitas - Vogal

Padre João Maria Barbosa de Lemos, cm - Assistente

CONSELHO FISCAL

Armindo Vieira Santos - Presidente

Manuel Jorge Caires de Jesus - Secretário

Madalena do Rosário Correia Lucas Spranger - Vogal