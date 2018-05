Doenças transmitidas pelos pombos: sintomas e o que fazer

Os pombos são animais muitos frequentes em qualquer cidade, mas podem ser um perigo para a saúde humana, uma vez que conseguem transmitir várias doenças, conhecidas como zoonoses, como a criptococose ou a salmonelose, por exemplo.

No entanto, a transmissão deste tipo de doenças acontece principalmente através dos excrementos e, por isso, embora não seja necessário eliminar os pombos, é preciso ter cuidado para evitar o contato directo com as fezes. Além disso, é importante que as cidades façam uma limpeza adequada das fezes, já que, quando secam, podem transformar-se em partículas e deste modo podem ser inspiradas através do nosso sistema respiratório.

As principais doenças transmitidas pelos pombos são:

1.Criptococose

A criptococose é uma das principais doenças transmitidas pelos pombos urbanos e é causada por um fungo que vive e se desenvolve nas fezes. Quando esse fungo é respirado, primeiro afecta os pulmões, mas depois pode espalhar-se pelo organismo e até causar um tipo grave de meningite.

Possíveis sintomas: os mais comuns incluem sensação de falta de ar, espirros constantes, coriza, fraqueza e dor pelo corpo todo.

O que fazer: deve-se ir ao posto médico para confirmar o diagnóstico, uma vez que os sintomas são semelhantes a muitas outras doenças, inclusive gripe. Normalmente o tratamento desta infecção é feito com o uso de remédios antifúngicos.

2. Salmonelose

Embora a salmonelose seja mais frequente após a ingestão de alimentos mal lavados ou mal preparados, a transmissão da bactéria Salmonella também pode ocorrer devido aos excrementos dos pombos. Isso acontece porque, quando as fezes secam e transformam-se em partículas, podem ser transportadas pelo vento, contaminando eventualmente frutas e vegetais que, se não forem bem lavados, podem contaminar o corpo.

Possíveis sintomas: podem incluir náuseas e vómitos por mais de 24 horas, diarreia intensa, febre baixa e dor de barriga constante.

O que fazer: na maioria das vezes os sintomas melhoram após 3 dias, sendo apenas recomendado ficar de repouso em casa, fazer refeições leves e beber muita água. Porém, se os sintomas não melhorarem, deve-se deslocar ao médico.

3. Encefalites virais

Os pombos são um dos reservatórios mais importantes para vírus como o vírus do Nilo Ocidental ou da encefalite de São Luis. Estas doenças podem infectar o sistema nervoso e causar diferentes sintomas, incluindo perda de consciência e risco de morte. Este tipo de encefalites são transmitidas pelos mosquitos que, após picar os pombos, podem picar os humanos e passar o vírus.

Possíveis sintomas: variam de acordo com o vírus e gravidade, no entanto, sintomas frequentes são forte dor de cabeça, febre alta e convulsões, por exemplo.

O que fazer: é recomendado ir imediatamente ao posto médico para fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento adequado, que normalmente inclui o uso de antipiréticos, como o Paracetamol e anticonvulsivantes.

4. E. coli

A E. coli, também conhecida como Escherichia Coli, é uma bactéria que vive no intestino dos humanos, mas que também está presente em grande quantidade nas fezes dos pombos. Para evitar este tipo de infecção é importante lavar as mãos depois de estar num ambiente com pombos, como parques e praças, por exemplo.

Possíveis sintomas: é frequente surgir dor abdominal, cansaço excessivo, náuseas, vómitos e diarreia.

O que fazer: em muitos casos, esta infeção pode ser tratada em casa com repouso, ingestão de água e alimentação adequada. Porém, se os sintomas forem muito intensos, se piorarem ou se surgirem em crianças ou idosos, é importante ir ao posto médico para análise especializada.

5. Toxoplasmose

A toxoplasmose é uma doença muito associada às fezes dos gatos, mas que também pode ser transmitida pelas fezes de pombo. Embora em pessoas saudáveis o parasita desta doença não cause qualquer sintoma, em pessoas com o sistema imune enfraquecido, como grávidas, idosos ou crianças pode causar um infecção generalizada.

Possíveis sintomas: são muito semelhantes aos sintomas gripais, incluindo febre, dor muscular generalizada, cansaço, entre outros. O que fazer: quando existe suspeita de toxoplasmose deve-se consultar os profissionais de saúde adequados.

