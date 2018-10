Docente da UMa integra grupo de peritos seleccionados pela Comissão Europeia

José Manuel Baptista, docente da Faculdade de Ciências Exactas e da Engenharia da Universidade da Madeira (FCEE-UMa), foi seleccionado para integrar o grupo de peritos da Comissão Europeia, que irá avaliar a implementação dos fundos estruturais e de investimento da União Europeia, na área de Investigação, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico.

Concretamente intervirá nos temas das parcerias de inovação inter-regionais, monitorização e avaliação de inovação regional e monitorização e avaliação de sistemas de investigação e inovação.

O grupo é composto por peritos internacionais, que irão elaborar termos de referência para apresentação de propostas e participação em concursos, avaliar propostas para a atribuição de bolsas, avaliar propostas de concursos públicos e avaliar projectos submetidos no âmbito dos prémios RegioStars.

Irão, também, elaborar documentos de reflexão e de orientação, fazer o acompanhamento e avaliação de projectos piloto e de acções preparatórias, e, ainda, realizar o acompanhamento técnico e prestar orientação estratégica à comissão, bem como aos seus estados membros, no que concerne à elaboração de medidas de implementação e indicadores, disseminação de informação e encerramento de programas financiados por fundos estruturais.

José Manuel Baptista é agregado em Automação e Instrumentação pela Universidade da Madeira, doutorado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, pela Universidade do Porto, mestrado em Physics of Laser Communications, pela Universidade de Essex, Inglaterra e licenciado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, pela Universidade do Porto.

Actualmente, é Professor Associado com Agregação da FCEE-UMa e director de Curso de Mestrado em Engenharia Electrotécnica - Telecomunicações, sendo também investigador Sénior no Centro de Fotónica Aplicada do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência.

Entre Abril de 2013 e Maio de 2017, foi vice-reitor da UMa para a Investigação e Relações Externas.