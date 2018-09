Directora da Universidade de Agricultura de Atenas profere conferências na UMa

A universidade da Madeira (UMa) recebe, na próxima semana, 17 e 18 de Setembro, duas conferências intituladas ‘Crop landraces: from the past to the future’ e ‘Crop landraces in Greek islands: trends and prospects’, a serem realizadas a partir das 16 horas no Anfiteatro 4, no Campus da Penteada.

As conferências são de entrada livre e promovidas pelo Banco de Germoplasma ISOPlexis, Unidade de Investigação da UMa, e estarão a cargo de Penelope Bebeli, Professora Catedrática e Directora do Departamento de Melhoramento Vegetal e Biometria (DMVB) da Universidade de Agricultura de Atenas (UAA),

Penelope Bebeli tem no seu currículo a coordenação de diversos projectos de investigação internacional e mais de 40 publicações em conceituadas revistas da especialidade. As suas principais áreas e interesses de investigação situam-se no campo da Agrodiversidade e dos Recursos Genéticos para Agricultura e Alimentação. A oradora convidada é também membro do corpo editorial de três revistas e promove um programa de inventariação, avaliação e valorização de variedades locais (landraces) em diversas ilhas gregas.

Esta deslocação realiza-se na sequência de um convénio do Programa Erasmus celebrado entre a Faculdade de Ciências da Vida da UMa e da Faculdade de Ciências Agrárias da UAA, as quais colaboram regularmente na genotipagem e fenotipagem dos recursos genéticos, no âmbito de projectos de investigação e acções dos programas europeus ECPGR e COSTs, tendo publicado conjuntamente 2 capítulos e 4 artigos em revistas internacionais, de grande factor de impacto.