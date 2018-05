Diocese do Funchal assinala Dia Internacional da Família no Parque de Santa Catarina

O Parque de Santa Catarina foi o local escolhido pelo Secretariado Diocesano da Família, para comemorar o Dia Internacional da Família, que se assinala no próximo domingo, dia 27 de Maio.

A festa será realizada em parceria com o Secretariado Diocesano da Educação Cristã, o que significa que estão a ser mobilizadas todas as crianças do 7º e 8º ano que frequentam a catequese nas diversas paróquias da Madeira, para participar numa ‘Caça ao Tesouro’.

O objectivos desta a civilidade lúdica objectivos é “despertar nas crianças/adolescentes o gosto pelo conhecimento da sua terra e pelo nosso património cultural”, bem como “envolvê-las na dinâmica da Jornada Diocesana das Famílias”, explica uma nota do Secretariado.

A ‘Caça ao Tesouro’ terminará com a concentração dos mais de 300 participantes junto à Sé Catedral, seguindo-se uma caminhada até ao Parque de Santa Catarina (com chegada prevista às 13 horas), à qual toda comunidade poderá juntar-se.

Estarão também envolvidos nestas celebrações, os Movimentos da Igreja Católica ligados, directa ou indirectamente, à família, com actividades pensadas para os casais e as famílias no Anfiteatro do Jardim Municipal, pelas 12h30.

Pelas 12h45, estes movimentos integrarão também a caminhada em direcção ao Parque de Santa Catarina, onde a festa prosseguirá com um programa de animação diverso.

Programa das comemorações do Dia Internacional da Família

13 h - Chegada ao Parque Santa Catarina. Foto de Família, com respectiva colocação no Facebook.

13h15 - Animação musical, jogos lúdicos

14h15 - Primeira intervenção Tiago e Elisa (Participantes nos Ídolos)

15h - Eucaristia presidida pelo Sr. Bispo D. António Carrilho

16h15 - Largada de Papagaios/Joeiras

16h45 - Actuação Tiago e Elisa

18h - Encerramento