Dia Mundial do Braille assinalado amanhã no Centro de Ciência Viva

O Centro Ciência Viva, em parceria com a DASC - Divisão de Acompanhamento à Surdez e Cegueira, e com o apoio do Municipio do Porto Moniz, comemora amanhã, dia 4 de Janeiro, o Dia Mundial do Braille.

A data assinala o nascimento de Loius Braille, o criador do sistema de leitura e de escrita Braille, que permite através do toque facilitar a vida das pessoas invisuais e a sua integração na sociedade. Louis Braille ficou cegou aos três anos de idade e aos 20 anos conseguiu formar um alfabeto com diferentes combinações de 1 a 6 pontos que se alastrou pelo mundo e que ainda hoje é usado como forma oficial de escrita e de leitura das pessoas cegas.

Heverá assim um vasto leque de actividades, que sensibilizam a importância deste tipo de comunicação para as pessoas invisuais, com actividades diversas e jogos interactivos, devidamente acompanhados por pessoas especializadas nesta área, designadamente uma psicóloga, bem como pessoas invisuais, que darão o seu testemunho, sobre este mundo que tem como principal meio de comunicação o Braille.