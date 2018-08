Dia da Cidade do Porto Santo assinala-se amanhã com várias actividades

O presidente do Governo Regional preside amanhã, dia 7 de Agosto, pelas 18 horas, à sessão de abertura das comemorações oficiais do XXII Aniversário do Dia da Cidade do Porto Santo, a ter lugar no auditório do Edifício de Serviços Públicos local.

A sessão incluirá ainda, às 18h15, uma conferência sobre Cristóvão Colombo e a sua relação com a ilha do Porto Santo, pelo professor Vítor Manuel Adrião. Meia hora depois ocorrerá o lançamento da colecção de postais.

O programa de comemorações inclui ainda, pelas 22 horas de hoje, um concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira, com participação especial das cantoras Cláudia Sousa e Dina Quintal, a ter lugar na Praça do Barqueiro