Conselho de Governo aprova proposta para o Ferry

O Conselho do Governo, reunido em plenário esta quinta-feira, autorizou a aquisição de seis parcelas de terreno destinadas à construção do Novo Hospital do Funchal, num montante superior a dois milhões de euros (2.489.048,23 euros).

Desta reunião do Conselho de Governo resultou também a aprovação da proposta do júri do procedimento e, em consequência, a adjudicação da Concessão de Serviços Públicos de Transporte Marítimo de Passageiros e Veículos, através de Navio Ferry, entre a Madeira e o Continente Português, ao concorrente ‘Empresa de Navegação Madeirense, Lda.’, sujeito ao previsto na proposta e respeitando o caderno de encargos.

Pedro Calado anunciou ainda outra medida, que “vem sendo desejada desde 2014”, e que passa pela eliminação da Tarifa de Uso do Porto. Esta decisão tornará “os portos mais baratos” e igualará os portos regionais aos nacionais.