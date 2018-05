Conheça os homenageados deste ano do Dia do Empresário

O Dia do Empresário inclui a homenagem a vários empresário de sucesso da Madeira.

O primeiro a ser homenageado foi José Barreto, responsável pela construção do complexo do Casino e, mais tarde, pela Quinta do Furão, a Estalagem Jardins do Lago e a Quintinha de São João.

O segundo homenageado foi Alberto Caires que, desde 1984, quando criou a primeira loja do Alberto Oculista, já vai nas 49 lojas em Portugal e no estrangeiro e conta com 262 colaboradores.

O terceiro homenageado distinguiu-se me Inglaterra, para onde emigrou em 1995. António Pestana começou por baixo, “nas obras”, e chegou a empresário da construção civil. Hoje tem 70 trabalhadores na sua empresa.

Ao nível das empresas, o Dia do Empresário da ACIF distinguiu três entidades: Belafoto - criada em 1971; Madeira Comercial - cosntituída em 1975; e Rodoeste, que fez 51 anos a 21 de Abril.