Amanhã, dia 23 de Outubro, pelas 17:30, na FNAC do Madeira Shopping, terá lugar uma conversa informal com o tema (Con)viver com demência. Esta tertúlia pretende promover um diálogo com dois dos membros do EWGPWD (Grupo de Trabalhos Europeu de Pessoas com Demência) da Alzheimer Europa e suas cuidadoras/assistentes pessoais.