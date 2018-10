CMF requalifica Ludoteca do Parque de Santa Catarina

A Câmara Municipal do Funchal requalificou a Ludoteca do Parque de Santa Catarina à entrada do novo ano lectivo, “de maneira a que esta infra-estrutura tenha melhores condições para a prática das muitas actividades educativas, culturais e lúdicas que ali decorrem ao longo do ano, especialmente para crianças e jovens, das escolas e centros comunitários do concelho”, explica a vereadora da Educação, Madalena Nunes.

A intervenção representou um investimento municipal de cerca de 20 mil euros, focada na manutenção do edifício e resolvendo alguns problemas de desgaste e de segurança. Esta abrangeu o espaço de leitura, uma cozinha equipada e instalações sanitárias reformuladas e ajustadas às faixas etárias usufruidoras.

Madalena Nunes acrescenta que a intenção do executivo é que “o Parque de Santa Catarina tenha cada vez mais condições para assumir-se como um espaço intergeracional, uma vez que, como espaço de lazer, já atrai hoje em dia públicos de todas as idades, bem como residentes e turistas”.

“Este é um dos espaços públicos mais centrais e atractivos da cidade, e vamos continuar a apostar na qualificação da sua oferta”, sublinhou a vereadora.