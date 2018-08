CMF garante rede de águas residuais no Ribeiro da Corujeira

A Câmara Municipal do Funchal está a executar uma nova rede de águas residuais ao longo do Ribeiro da Corujeira, na freguesia do Monte. O investimento municipal ascende a 35 mil euros e vem beneficiar cerca de 25 moradias, abrangendo uma extensão de 380 metros. Trata-se da primeira rede municipal de esgotos desta área, devendo a intervenção estar concluída no próximo mês de janeiro.

O vice-presidente da autarquia, Miguel Silva Gouveia, avança que “esta é uma intervenção de elevada importância para o aglomerado populacional fixado ao longo do Ribeiro da Corujeira, mais especificamente entre as Escadinhas do Poço Rodrigo e a Estrada da Corujeira, pois falamos de uma faixa que, até agora, era servida unicamente por fossas sépticas domésticas. Estas casas serão em breve providas, pela primeira vez, de uma rede pública de águas residuais.”

O autarca, que tem o pelouro das Obras Públicas e do Saneamento Básico no Município, acrescenta que “paralelamente a esta empreitada, são várias as intervenções levadas a cabo pela Autarquia ao nível da rede de saneamento básico das zonas altas do concelho, que assumem particular relevância na nossa estratégia para as Obras Públicas, dado o seu impacto directo no desenvolvimento local das freguesias do Funchal.”

“Além da resposta às necessidades básicas da nossa população, que são a dimensão fundamental de todo este trabalho, estas intervenções contribuem, ainda, para zelar pela nossa saúde pública e pela higiene colectiva básica, influenciando a longo-prazo a qualidade de vida dos funchalenses”, refere o Vice-Presidente.

Este é um de vários investimentos substanciais que a Câmara Municipal do Funchal está, de momento, a levar a cabo na melhoria das condições de vida nas zonas altas do Monte. Outros exemplos relevantes são a nova rede de águas e saneamento no Caminho do Lombo, um investimento de 345 mil euros, e ainda a Estação de Tratamento de Águas Residuais compacta do Curral dos Romeiros, que também permitirá àquela população ter, pela primeira vez, uma ligação à rede pública de esgotos. O investimento neste caso ascende a 278 mil euros.