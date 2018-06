CMF aprova regulamento dos manuais escolares

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) aprovou o regulamento dos manuais escolares, que irá abranger os alunos dos 5.º e 6.º anos de escolaridade, que residem no concelho do Funchal.

“Esta é uma aposta na educação que temos feito. Neste momento, nós condensamo-la no regulamento dos manuais escolares, o ano passado começámos com o 1.º ciclo e este ano alargamos, sendo que o novo regulamento dos manuais já está previsto até ao final do 3.º ciclo”, disse Madalena Nunes, acrescentando que esta é também uma aposta no desenvolvimento da cidade e, consequentemente, na Região.

Além disso, revelou que será celebrado um protocolo com a rede europeia de combate à pobreza que irá ajudar a autarquia a trabalhar as questões da exclusão.

“Este protocolo integra-se muito bem naquele trabalho que temos vindo a fazer. Nós críamos um fundo de investimento social que acaba por ajudar as famílias nas áreas da educação, emprego, saúde e habitação”, recordou a autarca.