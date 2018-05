CMF apresentou Teatro de Fantoches a utentes do Ginásio Municipal de São Martinho

A vereadora Idalina Perestrelo, que tem o pelouro do Ambiente na Câmara Municipal do Funchal (CMF), acompanhou, na Ludoteca do Parque de Santa Catarina, a apresentação do projecto itinerante ‘Teatro de Fantoches’ a uma turma de utentes do Ginásio Municipal de São Martinho.

Este é um projecto que será desenvolvido este ano pela Associação Nuvem Aquarela para vários públicos, numa iniciativa de cariz ambiental promovida pela autarquia.

Idalina Perestrelo sublinhou que a CMF tem apostado ao longo dos últimos anos na educação ambiental, com muitas actividades diversificadas, que têm contribuído para aproximar a população do trabalho que é desenvolvido pelo actual executivo, e acrescentou que o actual projecto contempla um total de 50 peças maioritariamente de teatro de rua, que vão apresentar histórias originais, de carácter ambiental.

Este tem vindo a ser promovido em espectáculos da CMF, locais de eventos públicos, arruamentos públicos de elevada densidade populacional, instituições, infantários, escolas e centros comunitários e ginásios do Funchal.

A Câmara Municipal do Funchal, através do seu Departamento de Ambiente, vai dinamizar, em 2018, 14 campanhas de sensibilização ambiental, que vão trabalhar com diferentes públicos e desenvolver diversas acções de proximidade. Serão campanhas multifacetadas, que para além do teatro de rua, incluem operações de sensibilização ao nível da recolha, publicidade fixa e palestras, entre outros.