CMF apoia a participação de jovens funchalenses no atelier de férias ‘Os Doutorecos’

A Câmara Municipal do Funchal vai apoiar, no próximo mês de Julho, a participação de 20 estudantes funchalenses no atelier de férias ‘Os Doutorecos’. O atelier tem a duração de uma semana, assegurando a Autarquia o pagamento de uma propina de inscrição no valor de 50€, que inclui o seguro e três refeições diárias.

A selecção dos alunos será feita mediante candidaturas, que decorrem até ao próximo dia 18 de junho, e deverão ser efectuadas através do correio eletrónico educacao@cm-funchal.pt. Toda a informação está disponível no site oficial da CMF, em Serviços Municipais > Educação, Juventude e Desporto > Educação > Concursos.

O Atelier de Férias “Os Doutorecos” é uma iniciativa da Associação Académica da Universidade da Madeira e tem por objectivo estimular o interesse das crianças, entre os 6 e os 12 anos, pela aprendizagem em várias áreas do conhecimento, através de actividades multifacetadas: laboratoriais, desportivas, de lazer e artísticas. Este decorrerá de segunda-feira a sexta-feira, entre as 08h30 e as 18h00, ao longo de todo o mês de julho, nos espaços pertencentes à Universidade da Madeira: Campus Universitário da Penteada e Campus Universitário de São Roque.

• 1ª Semana (2 de julho a 6 de julho) – 5 vagas

• 2ª Semana (9 de julho a 13 de julho) – 5 vagas

• 3ª Semana (16 de julho a 20 de julho) – 5 vagas

• 4ª Semana (23 de julho a 27 de julho) – 5 vagas

Podem candidatar-se a este apoio da CMF todos os estudantes que frequentem no presente ano lectivo o 1º Ciclo do Ensino Básico num Estabelecimento de Ensino Público no Município do Funchal, que sejam beneficiários de Acção Social Escolar e residentes no concelho.

As candidaturas devem ser efectuadas através do Estabelecimento de Ensino, sendo nomeado um representante da instituição que ficará responsável pelo processo. Cada estabelecimento de ensino poderá indicar um ou mais alunos para a atribuição do apoio, não havendo limite de inscrições. As inscrições serão, por sua vez, aceites por ordem de entrada na caixa de correio electrónico do Departamento de Educação e Qualidade de Vida da Câmara Municipal do Funchal.