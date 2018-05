Cinema, hora do conto e poesia abrem biblioteca do Conservatório ao exterior

Amanhã a Biblioteca do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira oferece pelas 18 horas uma sessão de cinema com um dos filmes da colecção de John Ranalow. A actividade junta-se a um conjunto de outras que, segundo a instituição de ensino, a estrutura vem desenvolvendo em torno da promoção do livro e da leitura, mas não só. Já a partir de sexta-feira a biblioteca também vai à Feira do Livro do Funchal e ao Museu da Electricidade – Casa da Luz.

Além de estrutura de apoio ao estudo aos alunos, a coordenação da biblioteca tem promovido iniciativas diversas, desde campanhas de recolha de livros, visitas de estudo, exposições, concursos, ateliês de escrita criativa, saraus de poesia, Hora do Conto, clubes de leitura e conversas com convidados, um trabalho que tem contribuído para dar mais destaque á biblioteca.

Na edição da Feira do Livro do Funchal, a biblioteca também tem lugar. Vai promover na sexta-feira a ‘Hora do Conto’, com a ‘Avó Luísa’. Na terça-feira seguinte o destino é o Museu da Electricidade – Casa da Luz para participar no encerramento do projecto ‘Baú de Leitura’, a parir das 14 horas. Os alunos do Conservatório que venceram o Concurso de Declamação de Poesia, promovido pela Biblioteca vão voltar a apresentar a performance.

As actividades estão abertas à população.