Cinco docentes da Madeira estiveram em Praga no âmbito do projecto ‘Bridges to success’

Decorreu, entre os dias 9 e 13 de Abril, a 2.ª mobilidade para formação de professores da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de lobos, em Praga, na República Checa. Uma iniciativa que se realizou no âmbito do projecto ‘Bridges to success’ do programa ‘Erasmus +, Ação-Chave 1’, que contou com a presença de cinco docentes da Madeira - os professores Ana Sampaio, António Alves, César Almeida, Joel Viana e Susana Silva, uma docente da Ilha Terceira (Açores), duas docentes de Espanha, e duas docentes do Chipre.

A formação, intitulada ‘Early School Leaving’ revelou-se bastante profícua, tendo sido possível, entre outras coisas, conhecer práticas e estratégias adoptadas em diferentes países da União Europeia; aprender a lidar com estudantes em risco; aprender estratégias de comunicação para prevenção de conflitos e aprender métodos de ensino e de avaliação inovadores e a usar inovadoras ferramentas de Informação e comunicação em contexto de sala de aula.

Além disso, a formação permitiu ainda aos professores conhecer a fascinante realidade cultural e patrimonial de Praga, bem como partilhar usos, costumes e valores gastronómicos madeirenses, junto dos professores dos restantes países e dos formadores/responsáveis do Instituto de Formação checo (ITC – International Learning Center), levando desta forma a Madeira a toda a Europa e trazendo, também, um pouco da realidade dos parceiros comunitários para a Região.