Chuva pelo menos até ao final da tarde

Não há alterações esta manhã, continuando em vigor o aviso amarelo para chuva emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em vigor até às 18 horas desta terça-feira em toda a Madeira e Porto Santo, sendo de esperar aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante Sul, temporariamente moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas.

No Funchal estão previstos também aguaceiros, que podem ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada num dia com períodos de céu muito nublado e vento a soprar entre os 10km/h e os 30km/h de Sul.

A mínima hoje no Funchal é de 20ºC. A temperatura máxima não vai ultrapassar os 24ºC, valor partilhado ainda com o Porto Moniz e São Vicente, que registam mínimas mais baixas. Câmara de Lobos e Ponta do Sol chegam aos 25ºC no ponto mais quente do dia, Santa Cruz, Caniçal, Machico, Ponta do Pargo e Porto Santo ficam-se pelos 23ºC. Santana desce a máxima aos 22ºC.

Sobre o estado do mar para hoje, o IPMA antecipa ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros, passando a ondas Norte. Na costa Sul são esperadas ondas de Sudoeste com 1 metro. A temperatura da água está nos 23ºC.