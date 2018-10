CDU exige solução para antigo prédio do Centro de Saúde, em Câmara de Lobos

A CDU realizou hoje uma iniciativa política relacionada com o abandono do património público em Câmara de Lobos. Na apresentação das conclusões da acção política, o dirigente comunista, Alexandre Fernandes, disse que “fruto de uma evolução natural, houve a necessidade de deslocar o Centro de Saúde para um edifício que oferece outro tipo de garantias e capacidade de resposta para as necessidades dos utentes”. No entanto, este prédio foi desactivado ao serviço em Março de 2017, “sem que até à data sejam conhecidas quaisquer intenções por parte do Governo Regional sobre a utilidade que pretende dar a este importante espaço”.

“Como consequência deste desleixo, são bem visíveis as marcas do abandono deste valioso património público. A degradação é notória, bem como os actos de vandalismo na estrutura do edifício são mais frequentes”, afirmou e questionou: “É este o presente que o Governo Regional quer dar a Câmara de Lobos, pela passagem de mais um aniversário da criação do concelho que se comemorou há poucos dias?”.

Tendo em conta que se trata da zona nobre da cidade, por onde passam diariamente centenas de turistas, Alexandre Fernandes disse que esta não é a imagem “mais adequada para a nossa Região”.

“O Governo Regional, em vez de andar a esbanjar o dinheiro que não tem, deveria se preocupar em dar o exemplo e zelar o património público, evitando que situações como esta aconteçam. Estamos fartos deste tipo de políticas erradas. Há que estabelecer um novo rumo”, concluiu.