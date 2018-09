CDU denuncia falta de linha para inspecção de veículos pesados em Câmara de Lobos

“O monopólio que existe na Região Autónoma da Madeira ao nível das inspecções automóveis continua a não facilitar a vida aos que obrigatoriamente precisam de recorrer a este serviço”. As declarações são de Alexandre Fernandes, o dirigente comunista que, esta tarde, participou numa iniciativa da CDU, junto ao Centro de Inspecções de Câmara de Lobos.

No entanto, Alexandre Fernandes revelou que o principal objectivo da acção política era denunciar a “uma situação que tem a conivência do Governo Regional e da Câmara Municipal de Câmara de Lobos”. “O centro não possui linha para inspecção de veículos pesados”, afirmou, acrescentando não entender o porquê desta ausência, num concelho onde “estão sediadas algumas das maiores empresas de construção da região, que, por conseguinte, possuem dezenas de veículos pesados”.

“Mais caricato ainda é o facto do Município de Câmara de Lobos ter permitido a instalação deste tipo de equipamento junto a uma escola do 1º ciclo, e com mais uma agravante, no arruamento que serve este pavilhão não podem circular veículos pesados”, explicou o comunista.

“Não temos palavras para classificar toda esta situação, onde a tomada de decisões das entidades que têm responsabilidades no quotidiano dos cidadãos e das empresas, parece ter mais em conta interesses pessoais e corporativos do que propiamente o bem-estar comum. Estamos fartos deste tipo de decisões e de políticas erradas. Há que estabelecer um Novo Rumo em benefício dos Trabalhadores e do Povo”, concluiu.