CDU contra encerramento de balcão da CGD no Caniço

A CDU realizou hoje uma iniciativa política, na freguesia do Caniço, para denunciar a degradação dos serviços prestados pela Caixa Geral de Depósitos e a intenção do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos em encerrar o Balcão da Freguesia do Caniço.

“A degradação dos serviços prestados pela Caixa Geral de Depósitos e o encerramento de balcões, reforça a ideia de que não basta que esta instituição bancária esteja na esfera pública, é necessário que a sua gestão salvaguarde em primeiro lugar os interesses do Povo e do País, deixando de comportar-se como uma empresa privada”, afirmou Ricardo Lume, relembrando que no processo de redimensionamento da Caixa Geral de Depósitos, têm sido encerrados diversos balcões desta instituição na Região Autónoma da Madeira.

De acordo com o dirigente comunista, prevê-se agora o encerramento do balcão da Cidade do Caniço, no Concelho de Santa Cruz, “ficando este Concelho reduzido a uma única agência para uma população em torno de 43 mil pessoas”.

“O balcão do Caniço, em particular, servia mais de metade da população deste Concelho, dado que nesta freguesia vive mais de 50% da população Santacruzense. Ao que tudo indica a Administração da Caixa Geral de Depósitos vai anunciar até finais de Setembro o encerramento de mais 12 balcões nas Regiões Autónomas, realidade que terá impactos no nosso arquipélago. Estranhamos a inércia do Governo Regional, e no caso concreto do Caniço da Câmara Municipal de Santa Cruz, na defesa dos interesses das populações”, acrescenta Ricardo Lume.

E frisa: “A actual política do Conselho de Administração da CGD contrasta como o que deveria ser o papel de serviço público da Caixa Geral de Depósitos. O encerramento de balcões, extinção de postos de trabalho e consequente degradação do serviço prestado às populações, tem de ser revertido. A CDU vai continuar a intervir para garantir que a Caixa Geral de Depósitos, volte a prestar um serviço de qualidade, garantido os interesses das populações, mediante de uma gestão pública ao serviço do País e do Povo”.