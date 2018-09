CDS lamenta as declarações recentes do director Regional da Agricultura

O CDS vem lamentar as declarações recentes do director Regional da Agricultura, Paulo Santos, relativa à proposta do CDS sobre o Estatuto da Agricultura familiar, numa conferência de imprensa que decorreu esta manhã no centro da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

O deputado Roberto Rodrigues, que se fez acompanhar por autarcas e dirigentes deste concelho, diz não reconhecer legitimidade do dito dirigente para comentar este assunto, uma vez que “a Agricultura regrediu no seu mandato”.

O director Regional de Agricultura, foi duro nas críticas ao CDS, dizendo dispensar as “lições” dos democratas cristãos, e acusou o partido de “arvorar-se em ‘melhor amigo’ dos agricultores”.

O Estatuto da Agricultura Familiar reivindicado pelo CDS Madeira, na passada sexta-feira, consiste num instrumento legal que visa criar “incentivos fiscais e financeiros” para as pessoas que se dedicam à agricultura.

Para os democratas-cristãos “é o documento que falta à Região para iniciar o processo de reversão do abandono de terras e do meio rural”.