CDS exige ao presidente da TAP que peça desculpa aos madeirenses

O deputado Lino Abreu antecipou este sábado algumas das questões que o CDS-PP Madeira irá colocar ao presidente da TAP, Antonoaldo Neves, durante a audição marcada para a próxima terça-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira, no âmbito da Comissão de Inquérito Parlamentar à Política de Gestão da TAP em relação à Madeira.

O primeiro desafio do CDS: “Espero que o presidente da TAP, ao pisar o solo da Madeira, tenha a humildade de pedir desculpa aos madeirenses, porque as declarações que proferiu na Assembleia da República, dizendo que os madeirenses que pagavam preços módicos, é mentira e não é sério, a realidade é outra, os madeirenses pagam preços exorbitantes”, disse o parlamentar, acentuando que “o madeirense é um povo honesto e trabalhador que não deve ser tratado com mentiras”.

A segunda questão: “A média dos preços que o presidente da TAP apresentou para a Madeira não é séria, porque deveria fazê-la apenas com o número de passageiros madeirenses transportados em cada avião e não com a totalidade dos passageiros.”

Esta questão para Lino Abreu é importante porque, segundo diz, a média de passageiros madeirenses em cada avião é na ordem dos 30%, sendo os restantes 70% turistas. Como os operadores turísticos negociam com a TAP os turistas que trazem até à Madeira a preços muito mais baixos do que pagam os madeirenses, essa redução acaba depois por fazer descer o preço do bilhete se a TAP juntar todos os passageiros.

Razão pela qual o CDS vai querer saber do presidente da TAP qual

o preço médio da viagem considerando apenas o número que residentes que utiliza a TAP, sendo que essa contabilidade é fácil de fazer porque existem os registos dos reembolsos.

A terceira questão: “Porque razão a Madeira foi a região mais penalizada pela TAP em relação ao número de voos cancelados, somando mais de 70 cancelamentos, entre Janeiro e Julho, deixando as pessoas ao abandono e sem qualquer apoio.”

O argumento da TAP tem sido, muitas vezes, as questões operacionais, referiu Lino Abreu: “Sabemos que a companhia tem falta de aviões e tripulantes, mas ainda há dias lançou uma campanha para o Brasil a 308 euros, um preço muito mais baixo do que cobra para a Madeira.”

O CDS diz que Antonoaldo Neves está de “má-fé” com os madeirenses porque ainda não conhece o resultado dos estudos técnicos que a ANAC está a realizar sobre os limites dos ventos no aeroporto, mas já assumiu publicamente que não voará para a Região se esses limites forem alterado.

Os deputados Roberto Rodrigues e Mário Pereira, o presidente da concelhia de Santa Cruz, Pedro Freitas, e autarcas do CDS naquele concelho, o presidente da JP Machico, Bruno Nóbrega, e vários dirigentes do CDS Machico marcaram presença nesta iniciativa