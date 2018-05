Carlos Pereira congratula-se com redução dos juros à Madeira

Num comunicado hoje dirigido à imprensa, o deputado do PS Carlos Pereira congratulou-se com o anúncio feito pelo primeiro-ministro, António Costa, durante o debate quinzenal, de que a Madeira poderá beneficiar de uma redução dos juros do empréstimo resultante do resgate e à Região.

“É uma boa notícia”, afirmou, lembrando que a questão está agora nas mãos do Governo Regional.

O deputado recordou que a proposta de redução de juros foi apresentada por si através da inclusão de um artigo no Orçamento do Estado e que “poderá ter expressão prática ainda este ano”, bastando para o efeito que o Governo Regional esteja de acordo com a proposta avançada pelo primeiro-ministro. “Se isso acontecer pode ser poupando já um milhão de euros este ano e 50 milhões na totalidade do empréstimo”, revelou. “O meu trabalho está feito e é bom saber que deu frutos”, disse.

Carlos Pereira regozijou-se ainda a proposta anunciada hoje de 25 milhões para garantir a mobilidade. “É mais do dobro do actual”, salienta. “Trata-se de um bom passo e uma esperança grande para que o Governo Tegional seja capaz de desenhar o modelo certo para que estes valores sirvam para ajudar os madeirenses na mobilidade e não financiar as companhias aéreas, como disse e bem António Costa”, revelou.

Carlos Pereira tem defendido que a implementação da abordagem de mobilidade aérea esteja nas mãos da Madeira. “É absolutamente essencial e desejável porque são os madeirenses que melhor conhecem a realidade”, defende, lembrando que há muito vem referindo que os 11 milhões acordados com o governo PSD/CDS são insuficientes.