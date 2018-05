Cargo de Representante da República na Madeira “não é preciso”, diz PTP

Quintino Costa, do PTP, diz que não é preciso o cargo de Representante da República porque “o primeiro-ministro, António Costa, fez do Presidente da Câmara do Funchal o intermediário de Lisboa”.

Esta foi uma das mensagens transmitidas, na manhã deste sábado, pelo líder do Partido Trabalhista a propósito da visita de António Costa à Madeira, iniciativa que causou “muita polémica” pelo facto de Costa ter marcado a reunião com Miguel Albuqerque, presidente do Governo Regional, no Palácio de São Lourenço.

O PTP entende que, nesta fase da autonomia, “não faz sentido haver um Representante da República” e lançou um repto a Lisboa: “se confiam na nossa autonomia não devem manter o cargo”.

Quintino Costa entende que os problemas dos madeirenses “devem estar em primeiro lugar na agenda do primeiro-ministro e não a promoção” política do candidato do PS às Eleições Regionais de 2019”, Lembrando ser “intolerável” o facto do Estado e a República estarem a “lucrar 12 milhões de euros por ano, ao cobrarem juros mais altos à Madeira do que a República se financia”.