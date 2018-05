Captura de pescado diminuiu 25% na Madeira à conta da quebra do peixe-espada preto

A pesca na Madeira não está a ser famosa neste início de ano. As quantidades capturadas registaram uma diminuição de 24,5% no 1.º trimestre deste ano, cifrando-se o total dos primeiros três meses deste ano em 641,6 toneladas de pescado, de acordo com os dados hoje divulgados pela Direcção Regional de Estatística (DRE).

Por conseguinte, também as receitas decorrentes da pesca registaram quebras. O valor de primeira venda ficou-se pelos 2,5 milhões de euros, no total trimestral, uma quebra de 8,5% face ao período homólogo anterior.

Os decréscimos nas capturas de peixe-espada preto foram os que, em grande medida, determinaram a quebra nos totais da pesca descarregada nos primeiros três meses deste ano.

É apesar das quantidades de atum e similares ter registado um aumento de 33,2% e do valor de primeira venda uma subida de 20,9% em termos homólogos, estes aumentos foram insuficientes para compensar as quebras verificadas no peixe-espada preto.

Segundo a DRE, a captura de peixe-espada preto decresceu 31,7% em quantidade e 19,6% em valor de primeira venda. Não obstante, assume-se como a espécie com maior volume de capturas nos primeiros três meses deste ano, representando 65,6% do tota de pescado descarregado em lota.

O preço médio de pescado apurado na primeira venda para o período em referência foi de 3,84€ (3,17€ no mesmo período de 2017), com o preço médio para o atum e similares a atingir 5,35€ (5,90€ no período homólogo) e para o peixe espada-preto os 3,93€ (3,33€ nos primeiros três meses do ano precedente).