Caniçal tem 90% de cobertura em médico de família

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos concluiu hoje as visitas aos centros de saúde do concelho de Machico, com a visita ao centro de saúde do Caniçal.

O governante fez um balanço muito positivo destas visitas, em que reúne com todos os grupos profissionais afectos a estas unidades de saúde, numa proximidade que tem permitido auscultar os problemas, mas também perceber o bom desempenho destas unidades de saúde.

Refira-se que os centros de saúde daquele concelho asseguram uma taxa de cobertura da população com médico de família que varia entre os 70 e os 100 %, facto que vai ao encontro da política de saúde do Governo Regional, de aposta nos cuidados de saúde primários.

O centro de saúde do Caniçal é uma das unidades com maior taxa de cobertura em médico de família, onde apenas 10 por cento da população não tem médico de família, mas tem acesso às consultas de recurso. No ano passado realizaram-se 4.539 consultas com médico de família e 1.100 consultas de recurso.

Dois médicos, oito enfermeiros e um psicólogo servem uma população de 4.135 utentes, dos quais 69% frequenta este centro de saúde, pelo menos uma vez por ano.

Na próxima semana, Pedro Ramos inicia a visita às unidades de saúde do concelho da Ponta de Sol.