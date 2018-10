Cancelado aviso de agitação marítima forte para a Madeira

A Autoridade Marítima informa que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera indica que o aviso de agitação marítima forte por causa da passagem do furacão ‘Leslie’ foi cancelado.

Apesar do cancelamento do aviso, a Capitania do Porto do Funchal recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções no assegurar das respectivas condições de navegabilidade.