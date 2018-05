Câmara entrega cadeira de medicina dentária, Governo retirou Raio X do Porto Moniz

No dia em que foi entregue a cadeira de medicina dentária no Centro de Saúde do Porto Moniz, o presidente da autarquia não gostou de saber que o equipamento de Raio X tivesse sido “transferido” para outra unidade de saúde de outro concelho [São Vicente] com a justificação que o município tem pouca expressão demográfica quando comparado com outros concelhos limítrofes.

Emanuel Câmara lamenta que a população seja “discriminada” muito menos tratada como se fossem números: “Não posso aceitar só por sermos poucos sermos preteridos por esta ou por outra opção governamental”.

A declaração do autarca socialista aconteceu esta tarde na presença do secretário regional da Saúde e da presidente do Conselho de Administração do SESARAM: “A população tem os mesmos direitos e as mesmas condições que as outras populações dos outros concelhos têm”, expressou saindo em defesa dos munícipes.

“Se, esse Raio X, que estava cá, que era nosso, estava afecto a esta unidade, que por razões de funcionamento teve de ser deslocado para zona ou outro concelho para acudir à saúde oral desse concelho, penso que esse autarca deveria fazer o esforço de adquirir esse equipamento”, atirou sem desvendar a quem se referia.

De qualquer modo, o edil frisou que a edilidade tem condições para “adquirir” um equipamento do género.

Em resposta, o secretário regional da Saúde desdramatizou a crítica do autarca –que chegou a ser colega de equipa de futebol, aliás o governante ironizou que Câmara fora extremo-direito quando ele era defesa – lembrando não fazer sentido ter Raio X se não existia a cadeira de medicina dentária, daí que justificasse que tivesse sido transferida para o Centro de Saúde de São Vicente.

De qualquer modo, Pedro Ramos sublinhou que em nenhum momento “a população ficou desprotegida”, apenas existiu um constrangimento durante o período em que o Centro de Saúde do Porto Moniz não disponha de cadeira.