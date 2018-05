Câmara do Funchal e La Vie Funchal celebram protocolo cultural

O Presidente da autarquia, Paulo Cafôfo, assinou esta tarde, um protocolo de colaboração cultural com o ‘La Vie’ Funchal, representado na ocasião por Luís Loureiro, Administrador do Grupo Wider Property, para promover as sinergias entre ambas as instituições, na dinamização do calendário anual de eventos do Município, sendo que a mais recente edição do festival ‘Fica na Cidade’, decorrida este mês, foi o primeiro exemplo disso mesmo. Ao longo deste ano, a CMF e o La Vie Funchal continuarão a colaborar na promoção de diversos eventos e programas, tais como as Lojas com História, o Concerto do Dia da Cidade, a Aldeia Natal ou a Noite do Mercado, entre outros.

Paulo Cafôfo sublinhou que “esta assinatura “acontece no decurso da estratégia municipal que temos implementado no âmbito da Cultura, tendo a consciência de que não podemos ter sucesso sozinhos, mas apenas se envolvermos os diversos parceiros em objectivos comuns, trabalhando para os mesmos fins”. Significa, no entender de Cafõfo, que “entre o sector privado e o público tem de existir uma permanente concertação, para que as políticas definidas pelo Município possam ser exponenciadas”.

Cabe, portanto, à Autarquia “continuar a criar oportunidades e é por isso que unir o La Vie Funchal à Câmara Municipal faz todo sentido, tendo em conta os nossos objectivos comuns e a colaboração que temos vindo a manter”, frisou, dando o exemplo da última edição do ‘Fica na Cidade’, “um projecto de música urbana, numa cidade cosmopolita, cultural e enérgica, e que este ano estreou um conceito de after-parties, em colaboração com o La Vie Funchal, que resultou muito bem”.

É esse tipo de criatividade e inovação que a Câmara Municipal quer continuar a disseminar em conjunto, nos eventos municipais, “porque as experiências fazem parte daquilo que é a atractividade do destino Funchal”.