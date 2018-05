Câmara de Santa Cruz diz que o seu trabalho foi “ignorado” pelo Governo Regional

Em causa está o abastecimento de água às Eiras da Cruz. Depois de Susana Prada ter anunciado a obra que permitirá levar água a cerca de famílias, eis que a autarquia santa-cruzense vem esclarecer quais “as obras realizadas pela Câmara Municipal de Santa Cruz e sem as quais seria impossível viabilízar o abastecimento de água aos moradores das Eiras da Cruz”.

“Este esclarecimento torna-se necessário dado as inverdades veiculadas, uma vez que existe um trabalho que foi feito por esta autarquia que foi completamente ignorado por V. Exa., numa tentativa de passar a mensagem de que o abastecimento de água potável àquela população era da exclusiva responsabilidade do Governo Regional”, refere através de comunicado.

Assim, afirma que “quanto ao apoio técnico à Câmara de Santa Cruz na elaboração do projecto de ligação à rede municipal este decorre do normal apoio da ARM, mas é completamente falso que tenha sido fornecido à Câmara os 1600 metros de conduta. Aliás, como é falso que tenha sido disponibilizado qualquer material, ou feita qualquer empreitada pelo Governo no âmbito do Iançamento da conduta e construção do tanque”.

“Nunca foi disponibilizado pela ARM o material que inicialmente estava previsto, tendo este ficado completamente a expensas deste município”, assume a Câmara de Santa Cruz, acrescentando que “a promessa, nomeadamente do fornecimento dos 1600 metros de conduta por parte da ARM, ficou-se apenas pela promessa, nunca tendo esta sido concretizada”.

Em anexo ao comunicado que chegou à redacção do DIÁRIO surgem emails que pretendem mostrar a troca de mensagens entre a Câmara e o Governo Regional.

“Esperamos, assim, que tudo isto se clarifique e sobretudo que não se passe a ideia errada de que o abastecimento de água às Eiras da Cruz foi obra do Governo Regional, que esqueceu aquela população durante anos, que atrasou a sua parte do compromisso com esta autarquia, e incumpriu algumas das promessas feitas, e que agora corre atrás do prejuízo com inverdades, talvez pela proximidade de eleições regionais”, conclui o comunicado.