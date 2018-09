Paulo Cafôfo não diz quando é que vai suspender o mandato na Câmara Municipal do Funchal. Assume que deixará de ser presidente, mas alega que isso está também dependente da data de realização das eleições.

As declarações do autarca foram proferidas nos Jardins do Lido, onde decorre a iniciativa ‘A Madeira que queremos - diálogos com Paulo Cafôfo’.