O Café do Teatro colabora com a Câmara Municipal do Funchal na campanha ‘Cidade Limpa’. O grupo empresarial ofereceu mais de um milhar de t-shirts alusivas à campanha, para serem utillizadas pelas crianças nesta acção de sensibilização em prol do bom ambiente na cidade.

“É excelente ver as crianças sensibilizadas para a importância da separação do lixo, quer na escola ou nas suas casas”, pode ler-se na página do Café do Teatro no Facebook.