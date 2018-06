Biodanza chega às escolas pela mão da Fundação do Gil

O projecto de voluntariado Banco de Afectos, da Escola Secundária Francisco Franco, vai participar numa sessão de Biodanza, ministrada pela facilitadora Énia Jardim no ginásio central da escola, no dia 6 de Junho das 14 às 15 horas. Todos os alunos-voluntários do projecto e professores coordenadores do mesmo foram convidados a participar neste evento.

Esta sessão de Biodanza foi a forma original que a Fundação do Gil encontrou para premiar os alunos e demais intervenientes vencedores do concurso ‘Quem se importa’ do ano anterior, e que este ano deram continuidade com o mesmo projecto, ao concorrerem novamente com o Banco de Afectos.

Este concurso, inserido no projecto ‘Quem se importa’ lançado no ano lectivo 16/17 pela Fundação do Gil num desafio às Escolas Secundárias da Região foi ampliado este ano também ao 3.º ciclo do ensino básico. Este projecto, passa pelo visionamento de um filme com o mesmo nome, recomendado pela Unesco, que mostra o trabalho desenvolvido por 18 empreendedores sociais que já transformaram milhões de vidas. Duas delas são Prémios Nobel. Desta forma a Fundação do Gil desafiou a comunidade educativa a inspirar-se para criar e desenvolver actividades e projectos de Inovação e Empreendedorismo Social. “São histórias que inspiram pela simplicidade das soluções, pela eficácia de pequenas acções e ao mesmo tempo lançam sementes para futuras iniciativas de Cidadania e Empreendedorismo Social”, diz Helena Barata Alves, coordenadora regional da Fundação do Gil, que continua,

“Esta é uma forma de oferecer algo muito diferente a estes alunos que fizeram um trabalho extraordinário, esta sessão promove uma enorme coesão no grupo, o que é imprescindível para a sua continuidade”. Por seu lado, Énia Jardim, facilitadora oficial de Biodanza na região, acrescenta-nos que a prática desta disciplina promove uma integração da própria pessoa com o todo ao colocar a mesma em contacto consigo própria, descobrindo a sua identidade, aprendendo a sentir-se, a sentir o outro, a desenvolver o respeito pelo outro e a situar-se face à sociedade em que vive. Trás enormes benefícios quer do ponto de vista da saúde, da reeducação afectiva, quer pessoais de auto-estima e valorização pessoal. No continente a Biodanza cada vez mais está mais presente nas escolas, é essencial!”

“Com o Banco de Afectos, aprendemos que o afecto é essencial na nossa vida e ajuda a abrir o coração ao Outro, desenvolvendo a capacidade de amar, de dar sem medo ou julgamento, com honestidade e verdade no olhar. E nós como jovens voluntários da Escola Secundária Francisco Franco importamo-nos. Nós preocupamo-nos com todas as causas sociais que afectam a nossa ilha da Madeira. É com humildade que recebemos este prémio em forma de sessão de Biodanza que, certamente, promoverá o autoconhecimento e sentimento de dádiva”, diz-nos por seu lado um dos alunos voluntários do projecto.