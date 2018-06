Binter une a partir de hoje as ilhas da Madeira e do Porto Santo

A companhia aérea Binter inaugurou hoje os seus voos entre as ilhas do arquipélago da Madeira para dar cobertura ao transporte aéreo inter-ilhas entre a Madeira e o Porto Santo, através de uma ligação com declaração de obrigação de serviço público.

O voo inaugural saiu do Aeroporto da Madeira às 07:00 horas para aterrar no Aeroporto do Porto Santo vinte minutos depois, onde foi recebido com o tradicional arco de água de “batismo” dos bombeiros. Posteriormente, o voo partiu para o Funchal às 08:00 horas e aterrou às 08:20 horas, tendo sido recebido pelas autoridades locais.

A apresentação do voo no Aeroporto da Madeira contou com a presença do secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme D´Oliveira, juntamente com o diretor Comercial e de Marketing da Binter, Miguel Ángel Suárez.

Guilherme D´Oliveira afirmou que o arranque desta linha de ligação entre o Funchal e o Porto Santo é efetuado com condições de transporte e preços adequados. “Pensamos que, com base nas condições do concurso, a Binter era de longe a vencedora”, destacou o secretário de Estado das Infraestruturas, que garantiu que contaram com o apoio do Governo regional para que esta decisão fosse tomada.

Miguel Ángel Suárez salientou que a adjudicação deste concurso representa para a companhia aérea canária começar a prestar um serviço aéreo interinsular num novo arquipélago da região da Macaronésia, donde aplicará os mesmos padrões de qualidade utilizados diariamente nos seus voos inter-ilhas nas Canárias e também entre as ilhas de Cabo Verde.

“A Binter inaugura a rota Madeira - Porto Santo com objetivos ambiciosos e com a intenção de melhorar a ligação entre ambas as ilhas com o exterior e com as Canárias”, realçou o diretor Comercial e de Marketing da Binter, que destacou o elevado nível de serviço aos passageiros da companhia aérea, que mantém o serviço a bordo de cortesia e o seu programa de fidelização.

Concretamente, os voos entre a Madeira e o Porto Santo terão uma duração de 20 minutos e serão realizados por aviões ATR-72, sendo que a companhia aérea prevê estudar a médio prazo a possibilidade de abrir novas ligações desde a Madeira com Portugal Continental, África ou Espanha.

A Binter vai oferecer duas ligações diárias de ida e volta entre ambas as ilhas, permitindo ir e regressar do Porto Santo à Madeira no mesmo dia, e vice-versa.

Além disso, a Binter vai facilitar a ligação aérea entre o Porto Santo e Lisboa, estabelecendo um voo de ida a partir da ilha para o Funchal entre as 7:00 e as 10:00 horas, o que vai permitir aos passageiros fazer ligação com o voo que parte desde a capital da Madeira com destino a Lisboa. Neste sentido, a companhia aérea vai operar um voo desde o Funchal para o Porto Santo entre as 17:00 e as 22:00 horas para aqueles passageiros que regressam de Lisboa.

“Queremos dar os parabéns à Binter pelo início desta operação, desejando muita sorte para esta rota entre a Madeira e o Porto Santo. A ANA – Aeroportos de Portugal acompanha o desenrolar desta rota tão relevante e estratégica”, assinalou após o ato de inauguração Duarte Ferreira, diretor dos Aeroportos da Madeira.

Com a adjudicação deste concurso, a Binter também poderá oferecer aos seus passageiros um novo destino a bordo dos seus aviões, bem como produtos combinados para o Funchal e Porto Santo.

Desde 2005 que a Binter mantém ligações aéreas entre as Ilhas Canárias e a Madeira, com duas frequências semanais e trajetos diários durante os meses de verão, com partida e chegada à Gran Canaria e Tenerife.