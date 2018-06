A Binter garante as duas frequências diárias interilhas todo o ano. Objectivo ambicioso de ir melhorando com o tempo as ligações, admitindo criar novas rotas a partir do Funchal para o Continente, Espanha e Norte se África

A partir de hoje a ligação a Canárias passa a ficar centrada no Funchal, ou seja, os voos passam a ser Funchal – Canárias e Canárias - Funchal.