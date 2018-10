BE/M ‘tira o chapéu’ aos organizadores do Funchal Pride na luta contra a discriminação

Pelo segundo ano consecutivo, a Madeira acolheu, a 5 e 6 de Outubro, a 2.ª edição do Funchal Pride com a realização de várias iniciativas. O grupo parlamentar do BE/M na Assembleia Legislativa da Madeira elogiou o evento, assim como todas as organizações que se associaram ao Funchal Pride.

“Empenharam-se na organização destes eventos várias organizações de defesa dos direitos das pessoas LGBTI+ (Rede ex-aequo e Opus Gay Madeira), organizações feministas (Mad le’s Femme e UMAR), bem como o núcleo regional da Amnistia Internacional, a Fundação Portuguesa a Comunidade Cintra a SIDA e o núcleo regional da Abraço”, diz numa nota de imprensa enviada à redacção.

Os ‘bloquistas’ apontaram como “ponto alto deste evento a marcha realizada, no sábado, por todas as pessoas LGBTI+ que, à base do preconceito, são ainda discriminadas na sociedade madeirense, no seio familiar, no seu grupo de amizades, na escola, no trabalho, nos espaços de convívio” (In página do Facebook da Organização do Funchal Pride)”.

Com efeito, o grupo parlamentar do BE na Assembleia Legislativa da Madeira anunciou que entregou hoje no parlamento um voto de saudação às entidades organizadoras do Funchal Pride pelo contributo que têm dado com a realização deste tipo de eventos para o combate à discriminação, ao preconceito e à homofobia e transfobia ainda patentes em alguns sectores da nossa sociedade.

“É justo que a Assembleia Legislativa, como primeiro órgão de governo próprio da Madeira, reconheça e saúde todos quantos trabalham incansavelmente contra a discriminação e preconceito na nossa Região”, concluiu.