Baiana do Porto Santo prestes a entrar em obras

O restaurante mais famoso do Porto Santo está prestes a entrar em obras. Depois de vários episódios de encerrar e abrir portas, a Baiana, situada na Praça do Barqueiro, mesmo ao lado das lambecas, vai avançar para obras de reabilitação. A falta de segurança do prédio tem sido cada vez mais evidente, obrigando o restaurante a encerrar ao público.

Depois de vários estudos por parte das administrações da Sociedade de Desenvolvimento do Poro Santo, parece que vão mesmo avançar com as obras.

Depois resta saber quem vai ganhar o concurso e prosseguir com o nome deste restaurante, que tem muitas histórias de outros tempos e que ainda ressaltam à memórias dos portosantenses e madeirenses.