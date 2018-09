Avelino Conceição sai da Junta de Água de Pena com recados aos “camaleões da freguesia”

“Fim de um ciclo”. É assim que o autarca socialista, eleito à Junta de de Freguesia de Água de Pena, Avelino Conceição, começa por se despedir do cargo na autarquia usando a sua página do facebook para fazê-lo e numa forma enigmática. No entanto não deixa de avisar ao actual presidente da Junta, o camarada de partido, Daniel Magno.

“Cuidado com os camaleões dessa freguesia, está atento a tudo que te rodeia, porque há gente que infiltrada só quer a derrota do partido Socialista. Da minha parte, vou andar por aí atento a todas as manobras maquiavélicas que alguns planeiam e nesse caso podes contar comigo para a defesa dos nossos ideais. Estarei muito atento, como sempre o fiz”, expressa numa mensagem colocada há minutos.

Antes, informa que a partir do dia “1 de Novembro, deixo de fazer parte do executivo da junta de freguesia de Agua de Pena”, aproveitando para pedir “desculpas a todos aqueles que foram comigo para resolver alguns problemas e não consegui resolver, muitas vezes esses pedidos não dependem de nós mas de terceiros e por isso ainda se torna mais complicado”, acrescenta num breve comunicado.

“Durante estes anos consegui colocar esta freguesia no mapa da Madeira e de Portugal, hoje esta terra e respeitada e acarinhada por muita gente, porque somos pequenos mas somos valentes e nobres nas causas publicas”, adianta ainda o socialista dos ‘sete costados’ que garante sair de “consciência tranquilo que fiz tudo aquilo que esteve ao meu alcance, para o bem da minha população”.

E termina: “Nesta vida política não agradamos a todos, mas devemos fazer tudo para agradar a maioria e respeitando sempre as minorias, foi isso que sempre fiz. Quero desejar a este novo executivo toda a felicidade do mundo no exercício das suas funções”.