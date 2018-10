Autarca independente eleito pelas listas do PSD-Madeira sugere remodelação e pede ‘cabeça’ de Albuquerque

Paulo Sérgio Ferreira já foi eleito pelo CDS/PP-Madeira, mas nos dois últimos mandatos foi eleito pelas listas do PSD-Madeira como independente. Hoje, o presidente da Junta de Freguesia dos Prazeres voltou ao Facebook para sugerir uma remodelação governamental na Madeira, pedindo a ‘cabeça’ de Miguel Albuquerque.

“Aqui na Madeira precisava de uma remodelação dessas começando pelo presidente do Governo”, escreveu o autarca, em jeito de comentário a uma publicação do jornalista José Gomes Ferreira no Facebook, que fala sobre a remodelação profunda que aconteceu este domingo, realizada por António Costa no Governo da República.

De salientar que esta não é a primeira vez que Paulo Sérgio Ferreira tem causado desconforto na concelhia social-democrata e nos corredores da sede do PSD-M por dar a sua opinião livre nas redes sociais.