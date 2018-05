Assembleia da Madeira recomenda ao Governo Regional programa de Literacia e Cultura Marítima

A Assembleia Legislativa regional recomenda ao Governo Regional da Madeira a criação de um programa de Literacia e Cultura Marítima que proporcione aos alunos da região as bases de conhecimento sobre o mar nos mais diversos domínios.

Numa resolução publicada hoje em Diário da República e aprovada a 12 de Abril de 2018, o parlamento madeirense recomenda “o desenvolvimento de um Programa de Literacia e Cultura Marítima, que proporcione aos alunos da região as bases de conhecimento sobre o mar nos mais diversos domínios, como sejam a valorização do património natural, a protecção e vigilância, o ordenamento do espaço marítimo e costeiro, a economia azul e a cultura e fruição”.

Argumenta que “importa à região conhecer o oceano que a rodeia para o compreender, explorar e respeitar”, sendo “por isso indispensável reforçar essa consciencialização junto dos cidadãos, fornecendo-lhes os conhecimentos adequados”.

Na resolução recorda-se que se “tem verificado, nos últimos anos, uma crescente consciencialização da importância dos oceanos em novas vertentes, para a região e para Portugal, embora, segundo os últimos dados disponíveis, a economia do mar represente actualmente apenas 3 % do PIB nacional”.

Esta estratégia assenta em “conhecimentos, aptidões e competências que devem ser adquiridas ao longo do Ensino Básico e Secundário, como preparação para os diferentes percursos formativos disponíveis nos ensinos profissional e superior”.

Para o efeito, sugere que se desenvolvam “projectos que conjuguem e aprofundem aprendizagens de várias disciplinas e áreas disciplinares”, alertando para o facto de que um programa com estas características “implicará necessariamente uma aposta na formação de professores em diversas temáticas relativas ao mar”.