As crianças são o grande destaque desta sexta-feira, confira tudo na sua agenda

VI Edição do Festival Estrelinhas na Calheta

A VI edição do Festival Estrelinhas tem início marcado para as 18h30 e acontecerá no Porto de Recreio da Calheta. Pelo palco deste festival irão passar solistas e respectivos acompanhantes das 10 escolas do 1.º ciclo do concelho, salientando que seis dos 10 temas a apresentar serão originais para este evento. A abertura do festival será feita pela Verónica Pedra, criança vencedora da edição 2017 deste festival. Segue-se a interpretação das 10 crianças concorrentes pela seguinte ordem:

Sara Ramos – com o tema ‘O Caderno’, um original de João Pereira e Telmo Rodrigues, do Externato São Francisco de Sales – Prazeres;

José Fred Abreu – com o tema ‘Nós somos crianças’, um original de João Camacho e os seus alunos, da EB1PE Calheta – Atouguia;

Núria Silva – com o tema ‘O Relógio’ da EB1PE Prof. Francisco Barreto – Paul do Mar;

Toni Faria – com o tema ‘O meu jardim’ da EB1PE Prof. Francisco Barreto – Ponta do Pargo;

Samantha Nascimento – com o tema ‘Ser amável’ do Jardim de Infância da Estrela;

Maria Leonor Brito – com o tema ‘Paris, um sonho’, original de Ricardo Brito e Telmo Rodrigues, da EB1PE do Estreito da Calheta;

Melinda Tré – com o tema ‘Plim! Fantasia’ da EB1PE Prof. Francisco Barreto – Fajã Ovelha;

Clara Silva – com o tema ‘O mundo da criança’, original de Carla Jardim e Almindo Fernandes, da EB1PE Calheta;

Sofia Rodrigues – com o tema ‘Serafim, o caracol’, original de Elisa Perestrelo e Celso Gonçalves, da EB1PE do Lombo Guiné;

Carlota Faria – com o tema ‘Livre para sonhar’, um original de Inês Nóbrega e Celso Gonçalves, da EB1PE de Ladeira e Lamaceiros;

Posto isto terá lugar uma animação de teatro infantil pela ‘Vanusca e as amigas da pequenada’, seguindo-se a divulgação dos resultados e a interpretação do tema vencedor.

A partir das 17h30, e à medida que as crianças forem chegando, estarão disponíveis no espaço insufláveis e animadores de rua que irão certamente fazer a delícia das crianças com actividades e dinâmicas infantis. No final, todas as crianças presentes receberão um gelado para refrescar e fazer não esquecer este momento.

Dia da criança festejado em São Martinho

Na manhã desta sexta-feira, dia 1 de Junho, a Junta de Freguesia de São Martinho volta a juntar todos os alunos das escolas do ensino básico da freguesia para comemorar o Dia Mundial da Criança. Um evento que reunirá as cerca de 1.300 crianças no parque anexo à Junta de Freguesia. Para tornar ainda mais especial o dia dedicado aos mais pequenos, a Junta de Freguesia inclui neste convívio uma actuação teatral, assim como foram preparadas algumas surpresas que certamente proporcionarão momentos de boa disposição a todos os presentes. Esta data tem sido um ponto assente todos os anos na agenda de eventos da Junta de Freguesia de São Martinho, não só para proporcionar neste dia especial momentos de alegria aos mais novos mas, também, para chamar a atenção para a importância que as crianças merecem e cujo foco deve prolongar-se ao longo de todo o ano.

Porto Santo assinala Dia Mundial da Criança

A Câmara Municipal do Porto Santo irá proporcionar momentos de grande alegria às nossas crianças no âmbito da actividade ‘Brincando no Hotel’, organizada em colaboração com o Hotel Vila Baleira Porto Santo – Wellness Resort & Thalasso Spa que neste dia receberão mais de 300 crianças. O programa de actividades continua, este ano alargado aos alunos do 5.º ao 9.º ano de escolaridade da Escola B. S. Prof. Dr. Francisco Freitas Branco, que, no mesmo dia, poderão assistir ao filme de animação ‘Ferdinando – O Touro’, numa colaboração conjunta entre a Direção Regional para a Administração Pública do Porto Santo (DRAPS), Serviço Educativo dos Museus do Porto Santo – Casa Colombo e Núcleo Brum do Canto e Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo.

São Vicente comemora o Dia Mundial da Criança

O Município de São Vicente, não fica indiferente a esta efeméride e celebra o Dia Mundial da Criança, durante o período da manhã de sexta-feira, com actividades dirigidas aos mais pequenos, num local privilegiado como as Grutas e Centro de Vulcanismo de São Vicente, recanto emblemático do nosso concelho, com amplos espaços verdes para as brincadeiras das crianças. Como é habitual, 289 crianças serão presenteadas com um brinquedo oferecido pela empresa NATURNORTE, E.M., S.A., e para retemperar forças, será servido um lanche.

Cerimónia do Hastear da Bandeira Azul na Ponta Delgada

O Complexo Balnear da Ponta Delgada recebe o galardão da Bandeira Azul por cinco anos consecutivos, numa cerimónia que terá lugar às 14h30. Este galardão, símbolo de referência da qualidade ambiental, vem reconhecer e valorizar o trabalho executado pela Autarquia de São Vicente, em prol dos banhistas e de toda a área envolvente. A Bandeira Azul é atribuída anualmente às praias e marinas que cumpram um conjunto de critérios de gestão ambiental, de segurança e conforto dos utentes e de informação e sensibilização ambiental, sendo que, esta autarquia em conjunto com a DROTA tem planeado diversas actividades de educação ambiental, incidindo no tema ‘O Mar que Respiramos’, do Programa Bandeira Azul, “uma vez que, 50% do dióxido de carbono lançado na atmosfera é absorvido pelos oceanos e 70% do oxigénio da Terra é produzido pelo plâncton marinho”.

La Vie assinala o Dia da Criança

Nesta sexta-feira, além do insuflável, haverá, das 17h00 às 20h00, pipocas e pinturas faciais para todos.

5.ª edição da Ultra SkyMarathon Madeira

A 5.ª edição da Ultra SkyMarathon Madeira, uma das cinco provas na distância Ultra que constituem o circuito mundial de Skyrunning, vai realizar-se em Santana. Cerca de 1100 atletas, dos quais 260 estrangeiros, estão inscritos no conjunto das 4 provas que compõem o evento. A organização prevê a melhor edição de sempre numa prova recheada de estrelas internacionais.

I Mostra Regional do Bordado Madeira

Entre os dias 1 e 5 de Junho, a Casa do Povo de São Martinho acolhe a I Mostra Regional do Bordado Madeira, evento que procura valorizar a arte madeirense, para enaltecer cada um dos elementos que fazem parte do processo e o impacto que tem tido no mercado nacional e internacional ao longo do tempo. Em virtude de comemorar os 600 anos da Descoberta da Madeira e Porto Santo, e sendo uma actividade característica da sociedade, da cultura e tradições madeirenses, o programa da I Mostra Regional do Bordado Madeira estará marcado por uma Exposição, Desfile de Modas, Execuções ao vivo, Debate e Convívio junto aos envolvidos, iniciativas que vão decorrer no Hotel Quinta da Bela Vista e nas instalações da Casa do Povo, na Nazaré. O Projecto tem como parceiros a Secretaria Regional da Agricultura e Pesca, através do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira- IVBAM, a Secretaria de Inclusão Social, a Junta de Freguesia, a Universidade da Madeira, a Acaporama, as Casas de Bordado, e outras instituições, públicas e privadas, e individualidades ligadas ao sector do Bordado Madeira.

Conferência ‘Trabalhar por conta própria’ na Casa do Povo da Camacha

A Casa do Povo da Camacha, através do Polo de Emprego e parceiros, criou a conferência ‘Trabalhar por conta própria’ com o propósito de reflectir sobre esta forma de estar no mercado de trabalho. A iniciativa contará com oradores experientes na área da comunicação, trâmites fiscais, bem como testemunhos de pessoas que reconverteram as suas carreiras, permitindo-os sair da situação de desemprego ou que deixaram os seus trabalhos enquanto funcionários.

Abertura de exposição de Ângela Costa

Às 18h30, realiza-se a abertura ao público da exposição de pintura e desenho de Ângela Costa, na Galeria Anjos Teixeira, à Rua João de Deus, n.º 12, no Funchal.

Albuquerque participa na Cimeira dos Arquipélagos da Macaronésia

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, vai participar na Cimeira dos Arquipélagos da Macaronésia (CAM), que se realiza nos dias 1 e 2 de Junho de 2018, nas Furnas, São Miguel, Açores. A Cimeira dos Arquipélagos da Macaronésia tem como principal objectivo a cooperação para o desenvolvimento entre os quatro arquipélagos da Macaronésia: Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde, sendo que a primeira teve lugar em 2010 na ilha cabo-verdiana de São Vicente. Neste encontro, que decorre na tarde do dia 1 de Junho, os presidentes destes arquipélagos abrem o evento com intervenções políticas, havendo lugar, de seguida, à cerimónia de passagem da Presidência da Cimeira de Cabo Verde para os Açores. No final será aprovada uma Declaração Conjunta, onde as partes se comprometem a fomentar e concretizar parcerias de desenvolvimento nas seguintes áreas estratégicas: Economia do Mar; Promoção do Comércio, Turismo e Investimento; Alterações Climáticas e Prevenção de Riscos; Juventude e Cultura; e Investigação, Desenvolvimento e Inovação (ID&I).

Será, também, aprovado um documento prévio para a candidatura de um projecto de cooperação a financiamento do PO-MAC (Programa Operacional Madeira-Açores-Canárias), denominado ‘Integra’, com vista a obter o apoio à cooperação entre estes quatro arquipélagos, assim como apoiar a coordenação e o acompanhamento das áreas estratégicas definidas. Este pretende, ainda, contribuir para melhorar a competitividade das empresas dentro deste espaço de cooperação. Durante a manhã do dia do encontro, estão previstas visitas técnicas a empresas de diversos sectores. No final do dia, tem lugar no Parque Terra Nostra um momento cultural, que tem por objectivo estreitar as relações entre os músicos de cordofones dos quatro arquipélagos, entre os quais Roberto Moritz, em representação da Região Autónoma da Madeira.

Reunião da Comissão de Economia, Finanças e Turismo

Os deputados da 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo terão uma reunião pelas 9h30 minutos, sendo o primeiro ponto da ordem de trabalhos a primeira apreciação do Projecto de Proposta de Lei à Assembleia da República, da autoria do PSD, que ‘Procede à alteração do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442 – A/88, de 30 de Novembro’.

Reunião da Comissão de Saúde e Assuntos Sociais

A 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais terá pelas 10 horas, sendo o primeiro ponto da ordem de trabalhos a primeira apreciação do Projecto de Decreto Legislativo Regional, da autoria do CDS/PP, intitulado ‘Adaptação à Região Autónoma da Madeira da Lei n.º 68/2014 de 29 de agosto, que aprovou o regime jurídico aplicável ao nadador salvador’.

CD denuncia intervenções perigosas no leito da Ribeira da Fundoa

A CDU realiza, às 11h30, no final do Caminho da Levada dos Tornos, no concelho do Funchal, uma iniciativa política para denunciar as intervenções perigosas no leito da Ribeira da Fundoa.