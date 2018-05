Ana Paula Vitorino diz que “posição estratégica da Madeira é importante para todo e qualquer português”

A ministra do Mar veio à Madeira destacar a importância da Região na política do mar. Ana Paula Vitorino diz que essa importância não resulta apenas de ser um território marítimo, mas também pela dimensão de território marítimo que aporta ao País. No futuro, apenas 3% do território não será marítimo. “A posição estratégia da Madeira (...) é importante para todo e qualquer português.”

A Região tem, pelas sua natureza, mais oportunidades no que diz respeito à economia do mar, afirma a ministra, sem querer esquivar-se a responsabilidades, garante. “Continuarei sempre a cumprir a parte que me cabe”, propiciar o desenvolvimento de uma economia do mar sustentável.

Para que as empresas se tornem mais competitivas, são necessários vários diplomas “que agora começa a ver a luz do dia”, como um desta semana, que é fundamental para a marinha mercante portuguesa.

Ana Paula Vitorino diz não fazer distinções entre o registo da Madeira e o continental, que espera floresça. Portugal é um dos dois países europeus que não tem legislação sobre a existência de polícia armada a bordo dos navios. A ministra diz que já há acordo no interior do Governo. “será uma questão de meses e não de anos.”

A governante colocou vários desafios ao Governo madeirense, todos no sentido da modernização do sector do mar, nomeadamente nos portos e na questão burocrática online. “Evitar deslocações, percas de tempos desnecessárias” são o objectivo.

A ministra pede também o apoio para cumprir o compromisso de duplicar a economia do mar e, para isso, desafiou ao uso dos fundos para a economia azul.

Ana Paula Vitorino quer que a Madeira participe nos projectos piloto da Janela Única Logística e no Balcão Único do Mar.