Alterações eleitorais no epicentro do Fórum Madeira Global

Chama-se Fórum Madeira Global e serve para debater o futuro das comunidades portuguesas pelo mundo. E Miguel Albuquerque, que foi primeiro a discursar nesta iniciativa do Governo Regional, voltou a assumir perante uma sala cheia no Centro de Congressos da Madeira: “Quero reiterar que vamos apresentar no momento oportuno, dentro do quadro comunitário”, que os portugueses da diáspora “tenham a possibilidade de votar nas eleições regionais”.

Acrescentou o presidente do Governo Regional: “Durante anos o país viveu às custas das remessas [dos emigrantes] e agora quando é para participarem nas regionais há sempre dificuldades”.

Entre outros pontos, Albuquerque falou também da urgência de “desburocratizar” o país, factor “decisivo neste fluxo de regresso da Venezuela, para que estas pessoas integrem a vida activa aqui na Região”, de forma mais célebre.

Neste momento, fala o secretário de Estado das Comunidades que, antes do evento arrancar declarou à comunicação social, e destacou “aqueles que têm as vidas estabelecidas na Venezuela”. José Luís Carneiro sublinhou que as alterações eleitorais para as comunidades, visam aproximar os direitos dos portugueses da diáspora dos daqueles que vivem em Portugal. Votar para as eleições europeias, para as presidenciais e para as legislativas nacionais, é uma das mudanças em curso.

Entre as alterações, disse o secretário de Estado, está a possibilidade dos duplos nacionais se candidatarem à Assembleia da República”.